30 Nisan 2017 Pazar

Bayern Münih 5'te 5




Bayern Münih, #Bundesliga 'da üst üste 5 kez şampiyon olan ilk takım oldu.
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