24 Nisan 2017 Pazartesi

Futbolcu Değil Sanatçı


Luis Enrique: "Messi, evinde akşam yemeği yerken bile kusursuz. Ona sahip olmak, Barcelona taraftarları adına çok büyük keyif."
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