22 Nisan 2017 Cumartesi

Güzel Günlerdi GS-Real Madrid


18 Nisan 2001 | Gheorghe Hagi ,Mario Jardel ve en iyi döneminde Hasan Şaş...Rönesans tablosu gibi fotoğraf ...
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