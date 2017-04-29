29 Nisan 2017 Cumartesi

Adamlıkta Bugün


Real Madrid, Bernabeu’da oynanan El Classico'da ev sahibi tarafta oturup Barcelona’nın golüne sevinen 350 kişinin kombinesini iptal etti.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 