24 Nisan 2017 Pazartesi

Messi 500


30 yaşında 500 golü buldu Leo Messi...700 olur kariyer sonu herhalde.
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