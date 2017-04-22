22 Nisan 2017 Cumartesi

Hagi'den Totti'ye


Gheorghe Hagi: "Totti, gençler için muhteşem bir örnek. Futbol aşkının ne anlama geldiğini herkese gösteriyor. Futboldan asla uzaklaşmamalı"
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