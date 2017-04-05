5 Nisan 2017 Çarşamba

Neymar'ın 100.Golü


Neymar, Barcelona forması ile 100. golüne ulaştı. 🔵 177 Maç 🔴 100 Gol 🔵 57 Asist ⚽️ 70 Sağ Ayak ⚽️ 24 Sol Ayak ⚽️ 6 Kafa
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