17 Nisan 2017 Pazartesi

30 Yılın Kralı Messi


da son 30 yılda ceza sahası dışından en çok gol atan futbolcular Messi - 51⚽️ Cristiano - 41⚽️ Roberto Carlos - 32⚽️ Rivaldo - 27⚽️
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