30 Nisan 2017 Pazar

İki Nesil Bir Arada Buffon & Mbappe


''1998'li Mbappe ile karşılaşacaksın, ne düşünüyorsun' sorusuna Buffon: "O doğmadan önce Fransa'da Dünya Kupası oynamıştım. Hayat güzel."
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