22 Nisan 2017 Cumartesi

Büyük Sürpriz Olmazsa Ronaldo-Buffon


Buffon-Ronaldo bekle bizi CL finali der gibi bakmış.
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