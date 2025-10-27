27 Ekim 2025 Pazartesi

Yüzün Gülünce


 4 maç ilk 11 ve 6 gol. Çok büyük golcü ve inanıyorum çok daha iyi olacak.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 