Kaka Fenomeni
Carlo Ancelotti: “Kaka Malpensa Havaalanı'na indiğinde başımı ellerimin arasına aldım; düzgün saçlar, gözlükler, uslu bir çocuk yüzü… Sanki futbolcu değil, üniversite öğrencisiydi. Ama sahaya çıktığında gökler açıldı. Top ayağındayken bir canavara dönüştü, kelimeler anlamını yitirdi.
Gattuso antrenmanda ona sert girdi, Kaka topu kaybetmedi. Ardından 30 metrelik bir pas attı, Nesta bile durduramadı. O gün Galliani’yi aradım ve dedim ki:
‘Bay Galliani, size bir haberim var… Yeni bir fenomene imza attık.’”
