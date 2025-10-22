22 Ekim 2025 Çarşamba

La Massia Madeni


 Şampiyonlar ligine çıkan Barcelona onbiri. 7 tane isim La Masia’dan. Toplam 8 İspanyol.

Ortayı Yapan
