19 Ekim 2025 Pazar

GOAT Messi


 Saygılar efsane.

💥 1.130 maç 💥 1.288 gol katkısı. 💥 889 gol 💥 399 asist. 💥 60 hat trick.
