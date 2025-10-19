19 Ekim 2025 Pazar

Maestro


 Mertens sonrası oyun aklı anlamında travma yaşamadıysak sebebi İlkay transferi

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 