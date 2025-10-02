2 Ekim 2025 Perşembe

Ligin En İyisi


 Liverpool'da Vin Dijk'ın yanına koysan kesinlikle sırıtmaz. Bu ligin en iyi stoperi.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 