19 Ekim 2025 Pazar

Bu Ortamı Sağlayan Okan Buruk


Okan Buruk'un alamet-i farikası da bu..

"Galatasaray, bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır"
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 