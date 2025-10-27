27 Ekim 2025 Pazartesi

Kral İşini Yapıyor


 Mauro Icardi: "Sosyal medyada ve basında bazı eleştiriler görüyorum. Ama ben işimi yapmaya odaklandım. Kendime Galatasaray'ın çok gol atan yabancı oyuncusu olma hedefini koydum. Tabii her zaman en önemli olan Galatasaray'ın kazanması."

