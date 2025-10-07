Çok Büyük Karakter

7 Ekim 2025 Salı

Manchester City'nin eski bir oyuncusu olarak Liverpool'a karşı ekstra motive oldunuz mu?"

İlkay Gündoğan: "Hayır. Galatasaray ile Liverpool'a karşı oynamak benim için yeterli bir motivasyon ve çok özel bir şeydi."
