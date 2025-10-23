23 Ekim 2025 Perşembe

Hem Yıldız Hem de Takım Oyuncusu


 Victor Osimhen: “Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı ama çok değerli bir galibiyet aldık. Herkese teşekkür ederim, bu rekorlar sadece bana ait değil. Bu momentumu artırarak devam edeceğiz.”

