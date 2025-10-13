13 Ekim 2025 Pazartesi

İnanılmaz Haaland


 25 yaşındaki Erling Haaland:

- Üst üste 10 maçta da gol attı. - Bu sezon 11 maçta 18 gole ulaştı. - Milli takım tarihinin en golcü futbolcusu. (49 gol) - Milli takımda son 15 maçta 22 gol attı. - Tüm kariyer: 383 maç. 320 gol.
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 