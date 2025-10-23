23 Ekim 2025 Perşembe

Osimhen Yıkıp Geçiyor


 👑 Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancıları.

12 - Milan Baros, Shabani Nonda 11 - Gheorghe Hagi, Mario Jardel 10 - Harry Kewell 9 - Victor Osimhen 8 - Mauro Icardi
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 