Arena Aslanı

 Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa'da son 7 maçta 9 gol attı.

⚽ 2 - Tottenham ⚽ 1 - Alkmaar ⚽ 1 - Dinamo Kiev ⚽ 1 - Ajax ⚽ 1 - Alkmaar ⚽ 1 - Liverpool ⚽ 2 - Bodo Glimt
