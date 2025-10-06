6 Ekim 2025 Pazartesi

En Büyük İnterista Prisco


 ''Oğlunuz Milan'ı tutsa ne yapardınız?" sorusuna "Ben esmer ve siyah gözlüyken oğlum Luigi'nin sarışın ve mavi gözlü olmasını umursamadım ama eğer Milan'ı destekleseydi işte o zaman karımdan şüphe edebilirdim.."

