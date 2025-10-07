7 Ekim 2025 Salı

Nesilden Nesile


Schalke'nin paylaşımı,

Ağabeyi Kaan Ayhan ile sahaya çıkan Mertcan Ayhan, Schalke formasıyla ilk kez 11'de yer aldı.
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 