skip to main |
skip to sidebar
Kewell & Arda
Harry Kewell: "Arda benim gençliğime benziyordu ama biraz farklıydık. Ben daha hızlıydım, topu önüne atıp rakibin yanından geçerdim. Arda ise tam bir dribbling ustasıydı. Bir değil, iki üç oyuncuyu üzerine çeker, buna rağmen topu ayağında tutabilirdi. Hep sorardım, 'Bunu nasıl yapıyorsun?' O da güler, 'Bilmiyorum' derdi.
Ama gerçekten bu yeteneğe sahipti. Topu çok iyi saklardı. Birçok futbolcu bunun için çok ağırlık çalışmak gerektiğini düşünür ama aslında vücudu doğru kullanmayı bilmek gerekir. Arda da vücudunu çok iyi kullanıyordu. Sağ ayağı çok güçlüydü, solunu da kullanabiliyordu.
Özellikle Galatasaray’daki ilk yılımda onu izlerken onun dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabileceğini düşünürdüm. Bunu kendisine de söylemiştim ve sonra kaptanlığa yükseldi, ardından da Atletico Madrid’e transfer oldu. İşte o zaman herkes Arda’nın aslında neler yapabileceğini gördü."
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder