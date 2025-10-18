18 Ekim 2025 Cumartesi

İkisi de Çok Acayip



 Bu sezon:

💥 Harry Kane: 14 maç. 22 gol. 💥 Haaland: 12 maç. 22 gol.
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 