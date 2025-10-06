6 Ekim 2025 Pazartesi

Büyük İnterli


 ''Ömrüm boyunca yüzde 110 İnterliydim ama ölmeden önceki gün Milan'ı tutacağım... Bu sayede ben öldüğümde bir kişi daha azalacaklar...

