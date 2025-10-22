22 Ekim 2025 Çarşamba

Durdurulamıyor


Şampiyonlar Ligi tarihinde, 26 yaşına kadar Erling Haaland’dan (53 gol) daha fazla gol atan tek oyuncu Lionel Messi’dir (59 gol).

