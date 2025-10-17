skip to main |
Giggs Haklı
Eski tarz kanat oyuncularının futbola geri dönmesini isteyen Ryan Giggs:“Umarım bu oyun anlayışı geri gelir: Sol ayaklı sol tarafta, sağ ayaklı sağ tarafta oynar.
Eskiden iki santrforla ya da klasik bir 10 numarayla sahaya çıkardık. Kanat oyuncuları çizgiye iner, bekleri geçip orta yapmaya çalışırdı.
Ben de en çok bunu görmek istiyorum. İki kanat oyuncusunun kanattaki oyuncuları geçerek orta yapmasını.
Belki biraz önyargılıyım. Çünkü ben de böyle oynayan bir kanat oyuncusuydum. Olayları başlatmayı, taraftarları heyecanlandırmayı severdim.
Sir Alex Ferguson maçlardan önce bizlere, ‘Fabrikada çalışan adama gülümseyecek bir şey verin’ derdi.
Ben de pasları hep ileriye atar, koşar, riskli pasları denerdim. Çünkü bilirdim ki, menajerim bu oyunu seviyor ve bana kızmayacak.”
