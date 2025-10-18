11 Ekim 2025 Cumartesi

18 Yaşında Yıldızlar


 🌟 18 Yaşında Lionel Messi:

💰 Yıllık Maaş: 80 Bin Euro 🌟 18 Yaşında Cristiano Ronaldo: 💰 Yıllık Maaş: 65 Bin Euro 🌟 18 Yaşında Lamine Yamal: 💰 Yıllık Maaş: 15.5 Milyon Euro
