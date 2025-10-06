6 Ekim 2025 Pazartesi

İnter & Juventus


 Prisco , Juventus'tan ise nefret eder. Bunda büyük olasılıkla şaibeli 1960-61 sezonunun payı büyüktür.

"Bir Milanlıyla tokalaşırsam ellerimi yıkarım ama bir Juveliyle tokalaştığımda parmaklarımı sayarım..."
