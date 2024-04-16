16 Nisan 2024 Salı

Yine Kusursuz Torreira


 Son maçlarda biraz düştü mü deniyordu ama yine işini kusursuz yaptı. Mevkisinde ülkenin tartışmasız en iyisi yanına yaklaşan bile yok.

Ortayı Yapan zaman:
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