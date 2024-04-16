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Kuzeyin Kralı üst Seviyede
Maçın ilk dakikasından oynadığı son dakikasına kadar konsantrasyonu, hırsı ve azmiyle maçın adamlarından biri.
Nelsson ilk 11 dakikada skora etki edecek direkt 2 hamle yapıp devam eden zamanda da yine 2 net gollük atak kesti. Aurier’in sahada sadece ismen olduğu bu maçta Nelsson onun da arkasını inanılmaz toparladı. Formayı aldığı gündem bu yana hatasız oynamaya devam etti.
Nelsson geldiği ilk günden bu yana ligdeki en iyi savunmacısı olduğunu açık ara gösteriyor. Kağıt üzerinde maçın Davinson’a ne kadar uygun olduğu açıkça belli olsa da yine savunma arkasını inanılmaz toparladı ve maçı ikinci yarıya taşımına direkt etki etti.
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