3 Nisan 2024 Çarşamba

Seninle 45 Bin Dakika


 Beklediğim bir şeydi. Bir oyuncunun kariyerinde çok önemli bir dönem. Birçok şampiyonluk ve kupanın ardından bunlar çok mutlu ediyor. Bu başkan, bu takım, bu oyuncular bunu hak ediyorlar. Biz de bunun için mücadele ediyoruz.”

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