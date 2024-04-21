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Viking Taş Gibi
“Amacımız tabii ki şampiyon olmak. Olabilecek en çok sayıda maçı kazanmaya çalışıyoruz. Şu anda 14 galibiyet oldu. Memnunuz bundan dolayı. 5 maç kaldı şampiyon olmamız için bunları da kazanmamız lazım. Takıma yardım edebilmek en önemlisi. Kendim için de en önemlisi bu. Diğer savunma oyuncuları da iyi oynuyorlar. Savunmamız iyi oynadığı zaman da gol yememiz azalıyor. Bu da bizim galibiyet şansımızı arttırıyor. Kendi performansımdan memnunum ama en önemlisi takımın galip geliyor olması.”
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