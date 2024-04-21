Kritik Gollerin Adamı

Zor bir maç olacağını biliyorduk ama hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Bugün müthiş bir taraftar desteği de vardı. Çok şükür kazandık. Mutluyuz. İnşallah serimize devam etmek istiyoruz.
Geçen sezondan bu yana en çok gol atan savunma oyuncusu ünvanını elinde bulunduran Abdülkerim Bardakcı, hücumdaki performansıyla ilgili şunları söyledi:
"Bu konuda daha önce de söylemiştim. Çok çalışıyorum. Sene başında kendime 8 gol hedefi koymuştum. Hedefe 1 gol kaldı. İnşallah kalan maçlarda gol atmaya devam edeceğim."
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