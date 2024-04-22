Okan Hocadan Açıklamalar

Pendikspor iyi bir takım. Maça başladığımızda, devamına baktığımızda oyun içerisinde bizi çok zorladılar. 1-0, 2-0 sonrası ve 2. yarı başında, hatta 3-0 ve 3-1 olduğunda bile rakibimizin üzerimize geldiğini gördük. Zaman zaman zor durumda kaldık, rakibimize pozisyonlar verdik. 2. yarı başlangıcımız biraz daha önde olabilirdi. İlk yarıda da savunmamızın uzaklaştığı durumlar oldu. Bunun nedenlerinden biri de Pendikspor'un hücum hattının ligin en iyi hücum hatlarından birinin olmasıdır. Halil'in, Thiam'ın ve Umut'un skora ve oyuna katkısı olan, önemli oyuncular. Bugün onlar da iyi oynadılar. Rakibimizin savunma zaaflarını biliyorduk. Bizim de planlarımız vardı. Belki ikinci yarının başında daha erken gol bulabilirdik. Daha yüksek skora ulaşabilirdik. Kazandığımız için sevinçliyiz. Sona doğru gittikçe her maç önemli. Her maç zorlaşıyor. Bugün Pendikspor küme düşme hattında. Geçen hafta Alanyaspor, Avrupa'ya gitme hayalleri olan bir takım. Fenerbahçe yarın Sivasspor ile oynayacak. Sivasspor, Avrupa'ya gidebilecek yolda olan bir takım. Bir sonraki maçımız yine ligin iyi takımlarından Adana Demirspor ile olacak. Her takımın iddiası var. Bize karşı hepsi direnç gösteriyorlar ve iyi oyunlar da ortaya çıkıyor. Kazandığımız için sevinçliyiz.
Başlayan ve devam eden bütün oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Zorlu bir dönemdeyiz. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Bütün oyuncularım oynayabilecek düzeyde. Burada açıkçası zorlanıyorum. İlk 11 yapmak, oyun içerisinde değişiklik yapmak, giren-girmeyen oyuncular... Giremeyenler üzülüyor. Bu durum benim için çok zor.
TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Maçtan önce söyledim bizim tek hedefimiz Galatasaray'ın şampiyonluğu. Önümüzdeki 5 haftada da oyuncularımla birlikte daha iyi ve daha güçlü şekilde, oynayan-oynamayan hepsinin takımın içerisinde olduğu bir dönem geçireceğiz. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımız da muhteşemdi! İç sahadaki iyi performansımızın nedeni taraftarımızın takımımıza verdiği destek. Bu anlamda güzel bir gece oldu.
MAYISLAR BİZİMDİR!
Geçen seneki birçok rekoru egale eden teknik direktörümüz Okan Buruk bu konudaki görüşleri ise şu şekilde oldu: "Kazanmak zorundayız. Bence son 2 seneye baktığımızda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çekişmesi hem puan ortalamaları hem galibiyet hem de puan ortalama rekorlarını kırdırtıyor. Biz de hep kazanmak zorundayız. Hep kazanmak için oynuyoruz. İkinci yarıdaki maçlara baktığımızda performansımız ve galibiyetlerle rekorlar geliyor. Hiçbiri düşünerek, hazırlanarak yaptığımız şeyler değil. Biz sadece kazanmaya çıkıyoruz. Şampiyonluğa giden yolda puan tablosunda önde olmak istiyoruz. Tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Mayıs yaklaştı. Mayıslar bizimdir! Taraftarımızla birlikte performansımız artıyor. Bu durum benim liderliğimde olduğu için benim adım geçiyor ama hep birlikte camia olarak, Galatasaray olarak bir başarının içerisindeyiz. Önemli olan şampiyonluğu bu şekilde yakalamamız.
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