Okan Hocadan Açıklama

İlk yarı biraz daha yavaş oynadık. Oyun içinde daha hızlı olabilirdik. Top bizdeyken topu daha hızlı ileri gönderebilirdik. Rakibimizin top bizdeyken ve rakipteyken geçişlerde boşluklar verdiğini biliyorduk. Onları da yakaladık aslında. İlk yarıda biraz uyuduk. İkinci yarının başıyla birlikte rakip kalenin etrafında daha fazla vardık. Gol atmayı hissettiğimiz dakikalar başladı. Barış’ın, Hakim’in ve Mauro’nun golleri geldi. 2-0’dan sonra rakip 10 kişi kalınca maç bizim için daha rahat geçti. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Golü bulmak oyunumuzu çok değiştirdi. İlk golü bulmamızın payı çok büyük. Önemli bir üç puan aldık.
Hücum geçişlerini iyi yapan bir takımdı. Savunma arkasına tehlikeli koşular yaptılar. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zaman zaman eşleşmede zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Orada kalemize bir kaç şut geldi. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Alanyaspor çok iyi bir takım. Onlara da başarılar dilemek istiyorum.
"TAKIMIN BAŞARISINI ÜSTÜN TUTMALIYIZ"
Kerem bizim için önemli bir oyuncu. Bugün o başladı. Hakim’in sağa geçmesiyle Barış’ın savunma arkası koşuları ve bire birini kullanmak istedik. Kerem önemli bir oyuncumuz. 45. dakikada taktiksel bir değişiklik yapmak istedim. Bundan sonraki haftalar bütün oyuncularımızı kullanacağız. Çok önemli bir karoya sahibim, çok geniş bir kadromuz var. Her oyuncu üzülebilir. Hepsini oynatamıyorum. Bu tüm mevkiler için geçerli. Bu benim için manevi anlamda zor. Hepsini oynatmak istiyoruz ama tercih yapmamız gerekiyor. Burada takımın başarısını daha üstün tutmamız gerekiyor. Herkes performansına göre sevinip üzülebiliyor ama aslolan Galatasaray’ın başarısı.
Son 6 maça girdik. İyi oyunculara, iyi insanlara sahibiz. Takım içinde ciddiyetle giderek şampiyonluğu yakalamak istiyoruz.
"RAKİBE BAKMIYORUZ"
"Bu maçlar zor. Formda bir takıma karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Lige de uzun bir ara verildi. Fenerbahçe ile oynamamız gereken bir Süper Kupa vardı. O maçı oynasak oyuncuların bu maça girişleri daha kolay olabilirdi. Bu uzun aralar takımların maça başlangıcında önemli etkiler yapabiliyor. İkinci yarı devre arası konuşmamızda biraz daha hızlı oynayıp, ruhumuzu da ortaya koyarak başlamamız gerektiğini söylemiştik. Bunu da yaptık. Golle birleşince takımımıza olumlu yansıdı."
"Rakibimize bakmıyoruz. Maçlarımızı kazanmak için çıkıyoruz. Herkes puan kaybedebilir. Kritik geçiyor maçlar. Her takımın puan kaybetme şansı var; ama amacımız kendi maçlarımıza odaklanıp kazanarak şampiyon olmak.
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