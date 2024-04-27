En Önemlisi 3 Puan

“Öncelikle çok mutluyum galip geldiğimiz için. En iyi maçımız değildi onu söyleyebilirim. Üç puan daha önemli tabii ki. Bir adım daha ileriye geldik. Bir adım daha yaklaştık diyebilirim. Kulüp için de önemli bir rekor kırıldı. Hocam için, takım arkadaşlarım için önemli bir rekordu. En önemlisi üç puan.”
Kendi rekorunu kırmasıyla ilgili soruya ise Nando şu yanıtı verdi:
“Şüphesiz ki benim açımdan çok mutlu edici bir şey. 4 maç kaldı. Ben kendimi daha zora sokmak istiyorum ve daha fazlasını istiyorum. Biz tabii ki kendi oyunumuza bakıyoruz. Diğer şeylere çok fazla odaklanmıyoruz. Kendi amacımıza ve hedeflerimize odaklanmış vaziyetteyiz. Bugün çok gösteremedik tam olarak istediğimiz şeyi. Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizim yanımızdaydılar yine destek oldular. Adana Demirspor’un da taraftarını tebrik ederim. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün.”
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