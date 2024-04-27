27 Nisan 2024 Cumartesi

O Gol Atmadan Maç Bitmez


 0-2 mç biter derken Mertens asisti ile İcardi dönüş uçağına daha mutlu binecek. Skor ne olursa olsun golcü gol atmak ister.

Ortayı Yapan zaman:
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