30 Nisan 2024 Salı

İstikrar Abidesi


 Oynadığı her maç %100 ile sahada olması bize büyük güven veriyor.

Ortayı Yapan zaman:
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