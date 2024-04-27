Okan Hocadan Açıklama

“Bu rekor Galatasaray'ın rekoru. Tek başıma yaptığım bir şey değil. Ben de teknik adam olarak bunun başındayım. Oyuncularımızla birlikte, başkanımız, yönetimimiz, büyük Galatasaray taraftarı nereye gidersek gidelim verdikleri destekle başarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Hep kazanmak zorundayız. Geçen sene 14 maçta kazanmıştık. Bu sezon 15 maçı kazandık. Çok mutluyuz ve gururluyuz.”
OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM
“Fernando Muslera'yı tebrik ederim, kendi rekorunu kırdı. Bugün onun sayesinde gol yemedik. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Bizi geriye düşmemize, beraberliğe gelmemizin sebebiydi. Çok fazla pozisyona girdik. İki takım da çok pozisyona girdi, zevkli bir maç oldu. Çok fazla gitti geldi maç. 25 şut atmışız, 56 kere ceza sahasında topla buluşmuşuz. Savunmada rakibe pozisyonlar verdik, bunu düzeltmemiz gerekiyor. Zor bir deplasman Adana Demirspor'u da kutlamak lazım, iyi oynadılar. Adana bir futbol şehri seyircileri de tebrik ederim, güzel bir ortam vardı. Çok güzel bir maç oldu. Sadece hava çok sıcaktı, belli bir dakikadan sonra nem oldu. Oyuncular da git gel olduktan sonra yoruldular. İkinci gol maçı bize kazandıran gol oldu. Üçüncü golde Mertens'in yine güzel asisti, Icardi'nin golü. Pozisyonun getirilişi, gol vuruşu çok güzel oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün yine önemli bir çaba sarf ettiler. 7 puanlık farkla hafta sonuna giriyoruz. Biz kendi maçlarımıza odaklandık. Yine şampiyon olmak istiyoruz."
BÜTÜN FUTBOLCULARIM GOL İÇİN YAŞIYOR
"Maç kazanmanın yanı sıra Fenerbahçe ile yarış halindeyiz. Her gol çok önemli. Averaj olarak gerideydik. Son 5 maça baktığımızda yakaladık ve bu akşam geçtik. Gol atmak değerli, gol atmak önemli. Oynayan bütün futbolcularım gol için yaşıyor. Ben de skor ne kadar iyi olursa olsun maçın son bölümünde yine golü aradık. Biz de 4. golü aradık. Averajın da lig içerisinde büyük önemi var."
Hocamız, Hakim Ziyech ile ilgili soruya ise şu şekilde yanıt verdi:
''Hakim önemli bir ayak. Oynadıkça, takıma alıştıkça son bölümde yaptığı asistlerle attığı gollerle büyük katkı sağlıyor. Bugün de ilk yarı şut denemeleri, orta denemeleri oldu. Bugün de ceza sahasından attığı gol var. Bütün golleri ceza sahası dışından attı. Bizim adımıza maçın kilidini açan oyuncu oldu. Hakim'in sakatlanmaması için daha erken dakikalarda oyundan çıkarıyorum. Sarı kart sınırında olan birçok oyuncu da vardı. Onları da düşünerek oyundan aldık. Bugün güzel bir gün. Hakim için de güzel gün. Ona daha çok top geldikçe; soldan daha fazla gittik ama soldan sağa çeviremedik. Bunu başarabilseydik Hakim'in hem gol hem asist sayısı daha fazla olurdu. Bunu biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor.”
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