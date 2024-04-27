27 Nisan 2024 Cumartesi

Okan Hocayı Mahçup Etmedi


Kerem D çok büyük star mı değil ama müthiş faydalı oluyor çoğu zaman. Okan hoca bazı maçlar sallansa bile son virajda ondan vazgeçmedi. Klasına ve atacağı gole güveniyor o da hocasını mahçup etmedi.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 