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Rekorların Hocası
Öncelikle kazandığımız için mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hatayspor’u da tebrik etmek istiyorum. İyi bir mücadele ortaya koydular saha içerisinde. Taraftarımıza armağan olsun. Bugün özel duygular yaşadım. 100. kez bu formayı giydim. Bana güvenen herkese, taraftarımıza, hocalarımıza, yönetimimize teşekkür ediyorum. Nando’yu da tebrik etmek istiyorum. 500. kez forma altında savaştı. Çok mutluyum, inşallah daha nicelerine
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