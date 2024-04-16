16 Nisan 2024 Salı

Kral Yine Attı


 İsterse maç 5-0 olsun İcardi gol attı mı GS taraftarı ekstra seviniyor. O mutlu oldu mu tüm takıma pozitif yansıyor bana göre.

Ortayı Yapan zaman:
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