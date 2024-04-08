Erden Timur'dan Açıklamalar

“Keşke normal anlamda oynayıp o şekilde tamamlansaydı. Hem buradaki Urfalı vatandaşlarımız için çok daha iyi olurdu. Beklenti içine girmiş herkes. Temel konu şu gerginliğin bir an evvel bitmesi. Çünkü münferit de olsa bazı olaylar yaşanıyor. Tekrar etmek istemiyorum konuları yine gerginlik artmaması için. Bu gerginlik devam ederse daha farklı şeylerin olmasından herkes endişe ediyor. Hepimiz haksızlıklar olduğunu kendi tarafımızdan iddia ediyoruz. Bunların da vuku bulduğu yer sonuçta saha. Gelip ne olursa olsun, ne kadar şey anlatırsak anlatalım haksızlığın vuku bulduğu yer saha. Toplumun her kesiminin taraflı tarafsız herkesin gerçekten bu haksızlıkların olup olmadığına dair bilgi sahibi olması için en önemli şey veri, şeffaflık. Yarından tezi yok şu yabancı hakemleri seçip öncelikle bu sene, sonra geçmiş senelerin hepsinin bakılması gerekiyor. Ne haksızlık yapıldığını tekrar tekrar iletiyorum. Basında da yankı bulmasını umut ediyorum. Her takım için geçerli bu. Bunlar ortaya çıksın. Baştan bunların sonucunu herkes kabul etsin. Biz ediyoruz nitekim. Toplumun çok çok fanatik kesimi hariç geri kalan herkes gerçeğin farkına varsın ki gerçeği görsün ki ona göre kafasındaki soru işaretleri azalsın. Bunun bir an evvel yapılması gerekiyor çünkü bu gerginliğin, bu kaosun hiç kimseye faydası yok. Bize göre bize çok büyük haksızlık yapılıyor, başka takımlara göre onlara yapılıyor. Şöyle bir şey varsa gelin gerçeği görelim. Ne varsa ortaya çıksın. Geçenlerde bir hakem videosu sızdırıldı. Önce Galatasaray kısmı sızdırıldı sonra federasyon hepsini şeffaf bir şekilde yayınladı. O zaman görüldü şeffaflık böyle şeylere fayda ediyor. İki maçta da ne olduğu açıkça görüldü. Şeffaflıktan kendisinden emin olan hiç kimsenin çekinmemesi lazım. Bunu da biz kendimizden eminiz haydi gelin diyerek de söylemiyoruz. Toplumun her şeyi bilmeye, her şeyi görmeye ihtiyacı var. Böyle olmadığı müddetçe manipüle ediliyor. Hepimiz başarılar yaşıyoruz, başarısızlıklar yaşıyoruz, doğrular yapıyoruz, eksikler yapıyoruz. Bunlar bizim eksiklerimiz ya da bizim doğrularımız. O yüzden kendi doğrularımızı, kendi eksikliklerimizi bilgiyi gizleyerek veya gerçekten ne olduğunu objektif bir şekilde analiz ettirmeyerek herkesi manipüle edebiliriz. Bunların olmaması için şeffaflıktan başka bu işin bir çözümü yok. Tekrar tekrar çağrıda bulunuyorum. İnşallah bu maç böyle bir şeye de vesile olur. Bir an evvel bu işi çözmemiz gerekiyor.”
KİM NE DERSE DESİN BİZ RAHAT UYUYORUZ
“Çok rahat uyuyorum, onda hiçbir sorun yok. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Kim ne derse desin biz rahat uyuyoruz. Yine karşıtlık olması toplumu gerecek. Çok fazla söyleyecek laf var. Benim şahsıma sanırım 20’ye yakın defa hakaret edildi. Hiç kimseye hakaret edecek bir şey söylemedim. Birçok insandan daha gencim yönetimi konumundaki. Herhalde en tecrübesiz şekilde böyle bir şeylere karşılık verebilme ihtimali olan yaştayım. Ona rağmen karşılık versen kendi camiamdan çok daha olumlu yorumlar alırım. Karşılık vermemek farklı şekilde de algılanıyor. Öyle algılanmasına rağmen toplumun gerilmemesi için bunu her seferinde herkesin söylemesi lazım. Gerekeni yapmamız lazım. Ne denirse densin cevap vermemek tamamen çözüm önerisiyle gitmek. Ben defalardır sürekli çözüm önerisi sunuyorum. Lütfen bu çözüm önerileri değerlendirilsin. Bir an önce de eyleme geçilsin.”
KULÜPLER BİRLİĞİ’NİN TAVRI FEDERASYON ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU
“Kulüpler Birliği, federasyonun böyle bir şekilde seçime gidilmesi için imza toplamaya başlıyordu. Pazartesi imza toplayalım dendi. Federasyon da bugün böyle bir açıklama yaptı. Temmuz’da gidiyoruz seçime diye. Mali Genel Kurulu Seçimli Genel kurul şeklinde yapacağız diye. Zaten kulüplerin gösterdiği tavır amaç hasıl oldu. Hep şunu istiyoruz, doğru bir federasyon, doğru kurullar olsun. Bunun için de rekabet edecek insanlar şimdiden çalışmaya başlayacak. 1 ayda olsun dediğimizde bu sefer yüze yakın insandan oluşuyormuş bildiğim kadarıyla toplam listeler. Bir kişinin bir haftada yüze yakın liste oluşturacak, ondan sonra seçim çalışmasına başlayacak. Gerçekten seçim olması gerekiyor. Dolayısıyla federasyon da böyle bir karar vermiş. Temmuz’da seçime gidilecek mevcut federasyon yerine yeni bir federasyon seçilecek. Kulüplerin de bu tavrı gerçekleşmiş oldu. Başkanımız da seçime gidilmesini istiyor. İmza ile seçime götürelim diye Kulüpler Birliği adım attı. O imzalara gerek kalmadan federasyon zaten seçim açıkladı.
Futbolun bir eğlence tarafı da var. Kesinlikle birbirini kışkırtmayan ama futboldan normal sosyal hayatımızdaki şakalaşmayı almamamız gerekiyor. O şakalaşmak bazen gerginlikleri de düşürebiliyor. Onun dozajı, düzeyi çok önemli. Sosyal medyada kulüplerin paylaşımları da çok önemli. Sosyal medyada tüm yapılanmanın araştırılması gerekiyor. Ben bunu beş ay önce de söylemiştim. Gelin, herkes imza versin. Diğer türlü sosyal medyada istediğin şekilde manipülasyon yapabiliyorsun. Git gide daha da büyüyor bu konu. Bu çözümler bir an evvel yapılmazsa daha da büyüyecek. Kulüplerin bu konularda vereceği imzalarla çözülebilecek bir konu. Herkes incelenirse zaten kim yanlış yapıyor ortaya çıkacaktır. Bu inceleme başladığı anda göreceğiz sosyal medyada insanları karalamaya yönelik şeylerde çok çok azalacaktır. Bunun da neticesini başladığı anda göreceğiz. Kamunun, devletin bu konuda inceleme başlatması lazım. Gerçekten devletin bu konuta el atması gerekiyor. Gelinen bu gerginlik noktasında daha da ileri gidilirse bir şeyler olursa, inşallah olmasın. Zaten kamuoyunu aydınlatmak zorunda kalacak. Şimdiden el atarsa bir şeyler olmadan yapılmış olacak. Nitekim temiz eller başlasın dedikten sonra ben hepimiz biliyoruz ki bir sürü olaylar oldu. O gün başlamış olsa ondan sonra bu yaşanan hakem yumruklama, sahadan çekilme ondan sonra farklı konuşmalar, şimdi süper lig konusu. O zaman yapılsa bu operasyon, herkes şeffaflıkla imzalarını verse bunların hiçbirisi olmayacaktı. Bu noktalara gelmeyecektik.”
SADECE SÖYLEM DEĞİL, BİZ GEREKLİ ADIMLARI ATTIK
“Kupa nasıl olur bilmiyorum ama gerginliğin azaltılması için her şey yapılabilir. Her şey yapılmalı. Bunun için herkesin adım atması lazım. Ne yapılması gerekiyorsa tarafların da buna hazır olması gerekir diye düşünüyorum. Biz bu adımları attık, federasyona yazı verdik. Sadece söylem değil. Resmi olarak aylar öncesinden bu adımları attık. Biz adım atıyoruz karşılığında evet densin yeter. Başka da ne adım atılması gerekiyorsa onlar da atılsın. Mantıklı, doğru olan, rasyonel olan her şeyin yapılması lazım.”
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