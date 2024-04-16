Önemli Olan 3 Puan

“İlk yarı kolay değildi, zordu aslında. Devre arasına girdiğimizde birbirimize destek olduk, birbirimize enerji verdik. İkinci yarıda da golleri attık. Üç puanı aldık bizim için en önemli şey buydu. Şimdi evimize gidip rahat bir şekilde dinlenebileceğiz.
Çok iyiyim, mutluyum tabii ki. Takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular bu adaptasyon sürecinde. Her şeyin daha kolay olmasını sağladılar. Hemen bağ kurduğumuzu söyleyebilirim. Şu an her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyorum.
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