21 Nisan 2024 Pazar

Her Maç 1 Gol Katkısı


GS kariyeri 68 maç 68 gol katkısı. 50 gol ve 18 asist

Muazzam istatistik.

Ortayı Yapan zaman:
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