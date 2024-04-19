Gövde Gösterisi

Başkandan açıklama,
Değerli basın mensupları, bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün beş tane birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimizin sözleşme imza töreninde bir aradayız. Bu imza töreninde kardeşlerimin yanında olmak özellikle istedim. Galatasarayımız için bu zamana kadar verdikleri emek, çaba ve fedakarlık için onlara bir kez daha sizin huzurunuzda büyük bir teşekkür gönderiyorum. Öncelikle değerli kaptanımız Fernando Muslera ile başlamak istiyorum. Nando, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de Türkiye’deki tüm sporseverleri gönlünde taht kurmuş birisidir. Tam tamına 13 senedir sarı kırmızılı forma için ter akıtmış, zor zamanlar yaşamış, sakatlanmış ama bir gün bile mücadeleden kaçmamış, takımımızın en önemli liderlerinden biridir kendisi. Artık ben Nando’yu bir yabancı futbolcu değil, bizden birisi olarak görüyorum. Kendisiyle yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk, hiç ikiletmedi. Sen ne diyorsan öyledir başkan dedi. Benim dileğim, futbol hayatını Galatasaray formasıyla sona erdirmesi ve ileride yine Galatasaray’ın içinde bir görevle camianın içinde yer almaya devam etmesi. Kendisine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
Sevgili Abdülkerim, ilk transfer olduğun dönemde hatırlıyor musun kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim benim. Biz senden hiç süphe etmedik bütün Galatasaraylılar olarak. Sen de bugüne kadar gösterdiğin performansla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Ben önünde uzun ve başarılarla dolu yıllar olduğuna yürekten inanıyorum. Galatasaray’ı bulunduğu her yerde temsil ediyor, bizi gururlandırıyorsun. Sana da buradan büyük teşekkürlerimi gönderiyorum sevgili Abdülkerim.
Lucas, takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Galatasaray’a transfer olduğu ilk andan itibaren farkını ortaya koydu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Lucas senin oynadığın maçlarda terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden her zaman eminiz. Sana güveniyoruz, her böyle devam etmeni diliyoruz ve seni çok seviyoruz Lucas.
Sevgili Kaan, her zaman göreve hazır. İhtiyaç olduğunda farklı pozisyonlarda oynayıp aklını ve tecrübesini gösteren çok değerli bir oyuncumuz. Takım içinde birlik ve beraberliğe yaptığın katkılar en az sahada gösterdiğin performansın kadar değerli. Kısa sürede bize sanki yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibi hissettirdiğin için sana da büyük bir teşekkür ediyorum.
Sevgili Barış, Türk futbolunun son dönemdeki en önemli başarı hikayelerinden birini yazmaya devam eden, genç ve Galatasaray’a kendisini vakfetmiş bir kardeşim. Sokakta gol atan çocuklar Barış Alper diye bağırarak sevinmeye başladılar. Önünde uzun seneler ve kimsenin hayalini bile kuramadığı başarılar olduğuna inanıyorum. Bu mücadele gücünden ve azminden en ufak bir parça bile kaybetmemeni istiyorum.
Burada sözleşmelerini imzaladığımız değerli kardeşlerim ve şu an burada olmayan, diğer futbolcularımızla, Okan hocamız önderliğinde yeni başarılara doğru ilerliyoruz. Bundan daha da önemlisi Galatasarayımızın değerlerine şanlı tarihimize yakışan ve bunu özümsemiş bir futbolcu topluluğunun bir arada olmasıdır. Ben tüm taraftarlarımızın bu takımla gurur duyduğuna inanıyorum, tüm taraftarlarımız adına onlarla birlikte mücadele ederek kazanmalarını ve tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
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